¿Quiénes son Alleh y Yhorgaki? El dúo viral que revivió el merenguetón

El dúo venezolano Alleh y Yhorgaki, se han convertido en los artistas más populares del momento, debido a que mezclan ritmos con una frescura inesperada, irrumpieron en las listas de popularidad gracias a un golpe de suerte y la magia de las redes sociales.

Ambos artistas son venezolanos con ascendencia árabe y, curiosamente, asistieron al mismo colegio en Valencia, estado Carabobo, aunque no coincidieron en las aulas. Sus caminos se cruzaron años más tarde cuando ambos ya estaban inmersos en la música, aunque desde diferentes roles.

Por su parte, Alleh estaba en la búsqueda de reactivar su carrera tras perder su estudio, habiendo lanzado previamente temas como "Baby Guaya".

Mientras que, Yhorgaki ya tenía experiencia como productor y había publicado música desde 2017.

Según han contado los mismos artistas, a tan solo dos días de haberse conocido, ya estaban en el estudio de Yhorgaki componiendo su primera canción como dúo. A partir de ese momento, como han comentado, "el resto es historia".

Su primer sencillo como dúo fue "Deja Vu" (lanzado en 2024). Sin embargo, el verdadero catalizador de su fama fue la canción "Capaz (merenguetón)", debido a la mezcla de merengue con reguetón, este tema se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, especialmente en TikTok.

Gracias a este éxito, el dúo decidió lanzar su álbum debut "La Ciudad" a finales de 2024, un disco que cuenta con 12 pistas y busca ofrecer una música urbana con un lenguaje apto para todo público.

Durante la edición número 22 de los Premios Juventud que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Amador de Panamá, marcando la primera vez que el evento se realiza fuera de Estados Unidos. El dúo Alleh y Yorghaki se coronó como ganador en la categoría Tropical Mix gracias a su éxito "Capaz (Merenguetón)".

Hoy en día, esta dupla venezolana ya ha trabajado con el productor de Bad Bunny (Manuel Lara) y se ha posicionado rápidamente entre los artistas más escuchados.

