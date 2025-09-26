Jerry Rivera regresa al ruedo luego de 15 años: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El cantante de salsa puertorriqueño, Jerry Rivera busca sorprender al mundo de la música con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Llegué Yo”, un proyecto que marca su regreso tras 15 años sin presentar una producción discográfica.

El niño de la salsa, celebra además su reciente nominación a los Premios Billboard de la Música Latina en la categoría “Tropical Artist of the Year, Solo”, con lo que reafirma su posición como una de las voces más queridas y respetadas del género tropical.

Con este nuevo disco, Jerry Rivera ofrece a sus fanáticos un viaje sonoro cargado de la esencia que lo catapultó al éxito mundial, al mismo tiempo que abre la puerta a una nueva etapa en su trayectoria.

“Este álbum representa gratitud y conexión con mis raíces. Quise entregar a mi público un proyecto lleno de sentimiento, antes de dar paso a una propuesta mucho más atrevida que marcará una fase completamente distinta en mi carrera”, expresó Jerry Rivera.

La producción de “Llegué Yo” no solo enmarca el regreso del cantante a los estudios de grabación, sino que también se convierte en un punto de encuentro entre el pasado y el futuro.

El disco cuenta con la participación de Wiso G precisamente con el tema promocional "Llegué yo", s aporte le añade un matiz fresco y auténtico que conecta lo clásico de la salsa con la fuerza del rap.

