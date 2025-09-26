Conflicto: así avanza la demanda de Isabela Ladera a Beéle

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la filtración del video íntimo de la influencer venezolana Isabela Ladera y el cantante colombiano, Beéle, la criolla decidió hacer una demanda civil contra su expareja, en un tribunal de Miami, Florida, Estados Unidos.

Con este proceso, la venezolana acusa directamente al cantante de ser el responsable de la filtración y difusión no autorizada de dicho un video. La acción judicial pone el foco en la vulneración de la privacidad y busca sentar un precedente sobre la difusión de contenido íntimo en la era digital.

Según el documento presentado por los abogados de Isabela Ladera, ese material audiovisual solo estaba en posesión del cantante y de ella. La creadora de contenido sostiene que, tras su ruptura, ella eliminó el material, pero él se habría negado a borrarlo a petición suya.

Estos son los cargos contra Brandon De Jesús López Orozco nombre real de Beéle:

Invasión de la privacidad.

Acoso sexual cibernético.

Imposición intencional de angustia emocional.

Negligencia.

Cabe destacar, que la modelo exige al cantante una compensación económica superior a los $50,000 dólares por los severos daños emocionales, a su dignidad y a su reputación que le ha causado la viralización del contenido.

Por su parte, el equipo legal de Beéle decidió responder y negar categóricamente las acusaciones. El cantante colombiano asegura que no filtró ni participó en la divulgación del material, posicionándose también como una "víctima de la exposición no consentida".

Inicialmente, el colombiano anunció que emprendería acciones legales propias para detener la circulación del video y encontrar a los responsables. Las audiencias preliminares en el tribunal de Miami están programadas para las próximas semanas.

