Venezuela confía en Stephany Abasali: ¿cómo se prepara para el Miss Universo?

El 18 de septiembre de 2025, Stephany Abasali emprendió su viaje hacia Estados Unidos, marcando el inicio de la etapa final de su preparación para el certamen Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Desde su llegada a Miami, la reina venezolana ha estado enfocada en perfeccionar aspectos clave de su presentación, incluyendo entrenamientos de pasarela, sesiones fotográficas y asesoramiento en imagen personal. Esta fase de preparación es crucial para competir en el nivel más alto del certamen internacional.

Un compromiso con la autenticidad y la conexión con su audiencia

A lo largo de su preparación, Abasali ha enfatizado la importancia de mostrar su verdadera personalidad más allá de la imagen pública. Al salir de Venezuela expresó en sus redes sociales un mensaje de cercanía y compromiso:

"Quisiera que en esta oportunidad me conozcan más allá de las fotos que existen en los medios y puedan relacionarse con la persona que soy, independiente de ser candidata al Miss Universo.”

Una escapada de los ensayos

La reina venezolana disfrutó este jueves de los Premios Juventud según dejó evidenciado en sus historias de instagram donde compartió momentos de la noche bailando y cantando, así como apoyando a los talentos venezolanos que estaban nominados.

Abasali lucía un elegante vestido de gala color amarillo, que realzaba su belleza, si maquillaje limpio y perfecto fue arte del maquillador y especialista Celis Rivero.

La cita con la historia: Miss Universo 2025

El 21 de noviembre de 2025, Abasali competirá en la 74ª edición de Miss Universo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Con una trayectoria que incluye su coronación como Miss Venezuela 2024 y su participación en certámenes internacionales previos, la reina venezolana se presenta como una fuerte candidata para representar a su país en este prestigioso evento.

Stephany Abasali continúa demostrando su dedicación y compromiso en su preparación para Miss Universo 2025. Con el apoyo de su país y una estrategia enfocada en la autenticidad, y la discreción que la caracterizan.

