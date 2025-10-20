Denuncian a empresa de calzado deportivo en EEUU: generan un chirrido “vergonzoso” al caminar

Suscríbete a nuestros canales

Numerosos compradores de la marca de calzado deportivo On, con sede en Suiza, iniciaron una acción legal el pasado 9 de octubre en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Portland, sede de su filial estadounidense.

La demanda colectiva alega que varios modelos de zapatillas de la compañía, conocidas por su precio superior, producen un chirrido "vergonzoso" y notable al caminar o correr, refiere Telemundo.

Este problema se concentra en el calzado que incorpora la distintiva tecnología de amortiguación de la marca, denominada "CloudTec", un sello de la compañía.

Esta tecnología, diseñada para proporcionar un soporte acolchado al pisar el suelo mediante orificios de goma que cubren la suela externa, es el punto central de la queja.

Los demandantes argumentan que, a pesar de su propósito, la estructura de "CloudTec" provoca un molesto roce que "causa un chirrido ruidoso y molesto a cada paso".

Los modelos afectados mencionados específicamente en el documento judicial incluyen populares estilos de la empresa como las Cloud 5, Cloud 6, CloudMonster y Cloudrunner, zapatillas que a menudo superan los 160 dólares y llegan hasta los 200 dólares.

Calzados deportivos

Aunque los demandantes reconocen que un chirrido puede parecer un defecto menor, la compañía ha adoptado una postura de no reembolso o solución, lo que deja a los clientes con un calzado de alto costo que ya no pueden usar cómodamente sin recurrir a modificaciones.

La demanda enfatiza que ningún consumidor haría una compra tan costosa, considerando que estas zapatillas de primera calidad se venden a un precio significativamente más alto que el promedio del mercado de calzado deportivo, si supiera que cada paso generaría un ruido tan perceptible y disruptivo.

Este factor resulta especialmente importante para usuarios que pasan mucho tiempo de pie, como el personal de enfermería, quienes, según el escrito, se ven particularmente afectados en su rutina diaria.

“Desgaste normal”

La queja judicial sostiene que la empresa ha manifestado ser consciente de este problema en sus productos, pero su garantía actual no contempla las suelas ruidosas.

En comentarios en línea, la compañía supuestamente ha catalogado el chirrido como "desgaste normal", no clasificándolo como un defecto de producción.

Sin embargo, la demanda acusa a la marca de saber que puede mejorar los procesos de fabricación para eliminar el ruido, pero deliberadamente ha optado por no implementar medidas correctivas, manteniendo el diseño que genera la fricción.

Finalmente, los demandantes buscan una compensación por la "pérdida comprobable" resultante de supuestas prácticas comerciales fraudulentas y una "estrategia de marketing engañosa", solicitando una indemnización por daños y el reembolso del costo de las zapatillas.

