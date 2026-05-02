María Corina Machado convoca encuentro en más de 120 ciudades del mundo: detalles

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Este sábado 2 de mayo de 2026 María Corina Machado llevó a cabo una convocatoria, por medio de un video publicado en sus redes sociales, dirigida a todos los venezolanos.

Si bien, durante el material audiovisual compartido, Machado anuncia que este domingo 3 de mayo se llevará a cabo en más de 120 ciudades de todo el mundo, un encuentro para solicitar la liberación de los detenidos por asuntos políticos en Venezuela. Del mismo modo, afirmó que actualmente son más de "500" privados de libertad, por los motivos mencionados anteriormente, los que permanecen tras las rejas en el país caribeño.

En este sentido, María Corina Machado destacó que la cita es a las doce del medio día (hora Caracas).

Por otro lado, Machado aseguró que los familiares de los detenidos por asuntos políticos necesitan el apoyo de todos los venezolanos.

Finalmente, invitó a todos los venezolanos a que acudan estas movilizaciones y a estar atentos a la cuenta de Mundo con Vzla para conocer los puntos de encuentro al rededor del mundo.

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