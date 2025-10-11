Nuevos personajes robóticos llegan a Disney: conoce a cada uno en video

Suscríbete a nuestros canales

Walt Disney World Resort ha anunciado una renovación tecnológica significativa en sus parques temáticos, incorporando nuevas figuras Audio-Animatronics avanzadas en atracciones inspiradas en las franquicias de The Muppets, Zootopia y Frozen.

Estas innovaciones buscan enriquecer la narrativa y la experiencia de los visitantes, continuando el legado tecnológico iniciado por Walt Disney Imagineering hace más de siete décadas.

Las figuras Audio-Animatronics son marionetas robóticas que simulan movimientos y expresiones humanas mediante sistemas de animación y sonido sincronizados.

Esta tecnología ha sido un pilar de los parques temáticos desde la apertura de Disneyland en 1955.

Novedades en atracciones icónicas y realismo mejorado

La actualización más notable será la transformación de la montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster, en Disney’s Hollywood Studios, que reabrirá en el verano de 2026 bajo el nombre ‘Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets’.

The Muppets: Por primera vez, la atracción incluirá figuras animadas de Scooter y los característicos pingüinos músicos, que aparecerán dentro de un estudio de grabación para complementar la historia del recorrido con un nuevo diseño psicodélico.

Otra de las incorporaciones principales será el espectáculo ‘Zootopia: Better Zoogether!’, que se estrenará el 7 de noviembre en el parque Animal Kingdom.

La experiencia en 4D contará con la primera figura Audio-Animatronic del guepardo Benjamin Clawhauser, interactuando directamente con el público.

Tecnología avanzada en Frozen

El parque EPCOT también recibirá mejoras sustanciales. La popular atracción ‘Frozen Ever After’ actualizará las figuras de Anna, Elsa y Kristoff con modelos mucho más realistas.

Estos nuevos Audio-Animatronics están inspirados en los recientes avances tecnológicos aplicados en el parque World of Frozen de Disneyland en Hong Kong, demostrando el compromiso de Disney con la integración de la ingeniería y la narrativa.

Con estas incorporaciones, Walt Disney World continúa su estrategia de renovación progresiva de atracciones clásicas e integración de nuevas propiedades de Disney Animation, reafirmando su posición en la evolución de las experiencias en parques temáticos.

