Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterrizará este viernes en Caracas para sostener su primer encuentro oficial con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez. La jornada, de carácter relámpago, tendrá como eje central la seguridad en la frontera y la cooperación estratégica entre ambas naciones.

La visita se confirma luego de que el mandatario colombiano adelantara sus intenciones durante su reciente paso por España. "Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", sentenció Petro, haciendo alusión a la reunión fronteriza que estaba pactada para el pasado 13 de marzo y que finalmente no se concretó.

El foco en el Catatumbo

Petro confirmó que viajará acompañado por una delegación de alto nivel militar y policial, con el objetivo de diseñar un plan conjunto especialmente para la región del Catatumbo.

"El tema es de seguridad y de un plan conjunto. Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es... terminan matando a la gente", afirmó el mandatario, subrayando la necesidad de fortalecer la inteligencia binacional para evitar daños colaterales en la población civil.

Reconstrucción y negocios: El interés de Bogotá

Más allá de la seguridad, la visita tiene un fuerte componente económico tras los cambios políticos recientes en Venezuela, señala EFE,:

Comercio Bilateral: Colombia busca ser protagonista en la reactivación económica del país vecino.

Gas y Petróleo: Petro ha puesto sobre la mesa la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte para importar gas venezolano, además de la intención de que Ecopetrol participe en la infraestructura petrolera venezolana.

Migración: Se espera que se aborden mecanismos de atención para los más de 2,8 millones de venezolanos que residen en suelo colombiano.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube