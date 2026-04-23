Petróleo venezolano recupera terreno en el mercado estadounidense: balance de ventas

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Datos recientes de las autoridades energéticas estadounidenses, confirmaron que Venezuela logró vender a EEUU la mitad de todo el petróleo enviado durante el año pasado.

De acuerdo con el reporte, en poco menos de cuatro meses, ya se acumularon más de 26 millones de barriles enviados, lo que equivale al 52% de todo el comercio registrado en 2025.

Cifras de la última semana

Un reporte de Banca y Negocios específico que durante los siete días que terminaron el 17 de abril, el país exportó un promedio de 499.000 barriles diarios. Esto representa un aumento del 21% si se compara con lo que se envió la semana inmediatamente anterior, demostrando un ritmo de carga constante en los puertos venezolanos.

Posición en el mercado estadounidense

Con estos volúmenes, Venezuela se situó como el tercer mayor proveedor de petróleo para EEUU. Aunque bajó un escalón respecto a la semana previa, se mantiene muy cerca de Arabia Saudita, nación que recuperó el segundo lugar con envíos de 515.000 barriles por día.

En lo que va de año, el promedio de ventas venezolano subió un 7% frente al mismo periodo del año pasado.

Tendencias y reportes oficiales

Si se analiza el comportamiento del último mes para suavizar los cambios bruscos de cada semana, el promedio se sitúa en 357.000 barriles diarios. Aunque esta cifra es ligeramente menor a la del reporte anterior, es un 85% superior a lo que se veía en estas mismas fechas hace un año.

Es importante destacar que estos números son preliminares y sirven como la principal guía pública para seguir el rastro del comercio petrolero entre ambas naciones.

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