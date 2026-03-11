Precio de la luz se dispara en España: esta es la exorbitante cifra que puede generar una crisis de precios

Suscríbete a nuestros canales

La reciente inestabilidad en Oriente Medio generó consecuencias inmediatas en la estructura de costos y la logística de las empresas españolas. El bloqueo de rutas comerciales y el incremento en los insumos básicos marcan la pauta económica de la última semana.

El precio de la luz registró un incremento crítico en un periodo de diez días. Según los reportes del sector, este indicador se disparó casi un 900% desde el inicio de los ataques, informó Antena 3 Noticias.

En cuanto a los combustibles, las explotaciones ganaderas reportan un alza de 20 céntimos de euro en el crudo en comparación con la semana anterior. Los productores advierten que estos costos adicionales se trasladarán a los precios de venta al público para evitar el cese de operaciones.

Afectación en el sector primario y exportaciones

La agricultura enfrenta dificultades por el encarecimiento de los fertilizantes, cuyos precios subieron más de un 30%. Asimismo, la paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz mantiene bloqueadas las mercancías en puertos estratégicos como el de Barcelona.

Empresas dedicadas a la fabricación de paneles de hormigón en Sevilla informaron sobre la pérdida de contratos internacionales. Representantes de este sector señalaron: "Hemos tenido alguna cancelación de pedido, que ya estaba confirmado". La pérdida de competitividad frente a otros países se atribuye principalmente al alto costo de la energía.

Retroceso en el sector turístico español

El turismo, pilar de la economía nacional, comenzó a registrar cancelaciones en reservas previas. Los operadores turísticos manifestaron que están stamos teniendo muchas anulaciones de viajes ya contratados.

La incertidumbre en los mercados internacionales y la volatilidad de los precios del transporte aéreo figuran como las causas principales de estas bajas.

Los empresarios españoles mantienen el seguimiento sobre el desarrollo del conflicto en Irán, debido a la interdependencia de los mercados y la fragilidad de las cadenas de suministro actuales.

