Presidente de Ecuador es denunciado por su exesposa: alega persecución por parte de Noboa

Suscríbete a nuestros canales

Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente en funciones de Ecuador y actual candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció que el mandatario comete una “persecución” contra ella.

"Él (...) el hombre más millonario y poderoso de Ecuador, quiere castigarme porque decidí no ser de su propiedad", enfatizó Goldbaum, en un video que difundió en sus redes sociales.

Aseguró que la justicia de Ecuador sigue una causa penal, cumpliendo con instrucciones de Noboa por un ánimo de “venganza”, contra su hermano por "un supuesto caso de peculado”.

En tal sentido, relató que la situación inició el 30 de agosto de 2023 con una denuncia “anónima” en la Fiscalía en la que "no mencionaba" a su hermano.

“Pero el caso siguió avanzando, porque el objetivo nunca fue la justicia, fue la persecución", afirmó .

Continuó indicando que el 10 de noviembre de ese mismo año, la Fiscalía “pidió información biométrica y datos de filiación de mi hermano y otros familiares. ¿La razón? Nadie lo sabía”.

Mencionó que el 6 de mayo de 2024, “cuando todo el país estaba enfocado en la crisis energética y el caos político”, la Fiscalía solicitó una audiencia para “vincular a mi hermano en un caso de supuesto peculado, sin pruebas, sin fundamentos”.

Siguió detallando que el domingo 9 de febrero del presente año, en plena jornada electoral se “llevó a cabo una audiencia contra mi hermano”.

“Cuando la jueza decidió suspender la audiencia que se estaba llevando a cabo, la reprogramó para el jueves 13 de febrero a las 7:30 de la mañana. ¿Una audiencia? ¿Domingo, el mismo día de las elecciones?”, expresó.

“Lo único que quiere es apurar un proceso, aunque no tenga pruebas”, insistió.

Para el 10 de febrero, “mi hermano presentó una queja contra el fiscal del caso, el mismo que usa el Estado para investigar a todos los enemigos políticos de Daniel Noboa. Ahora lo usa en contra de mi familia”, señaló.

Ante esto, hizo un llamado a la fiscal general de su país, Diana Salazar, “que sabe lo que es la injusticia, ser mujer, madre, hermana, violentada, perseguida, a que no permita que el fiscal del caso sea un instrumento de persecución judicial contra mi familia”:

“Cuando denuncias a un hombre con dinero y poder, no te persigue solo a ti, te despoja, te desgastan, te asfixian. Y si con eso no basta, van tras los que amas. Mi hermano no hizo nada, no hay pruebas, no hay delito. Hay tres informes periciales ordenados por las autoridades que así lo establecen. Es el único socio vinculado y es porque es hermano de Gabriela Goldbaum”, dijo la exesposa de Noboa.

“La justicia no debe de ser un arma de venganza. El poder de turno no puede decidir quién tiene derechos y quién no”, concluyó.

Relación problemática

De acuerdo con RT, Goldbaum y Noboa estuvieron casados entre los años 2018 y 2019, del matrimonio nació una hija.

Desde el principio, se trató de una relación problemática que empeoró tras la separación.

Ambos han interpuesto numerosas demandas en los tribunales, la mayoría de ellas relacionadas con incumplimiento sobre la custodia y visitas de su hija.

Tampoco es la primera vez que Goldbaum denuncia que tanto ella como su familia estaban enfrentando la “persecución” por parte del político.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube