Real ID: estos documentos sirven para viajar en caso de no tenerlo

A partir del 7 de mayo de 2025, la normativa Real ID entrará en vigor en Estados Unidos.

Dicha medida significa que a partir de esa fecha las agencias federales, incluidos el DHS y la TSA, solo podrán aceptar licencias de conducir u otra identificación que cumpla con los requisitos federales para poder abordar vuelos domésticos y acceder a ciertas instalaciones federales.

No obstante, de no poseer el Real ID, no todo está perdido.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) aceptará otro documento de validación en los puntos de seguridad de los aeropuertos, según reportó Telemundo 47.

Las licencias de conducir mejoradas se consideran alternativas aceptables a las tarjetas que cumplen con Real ID. Estas deben ser emitidas por los siguientes estados:

Washington

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

¿Qué otros documentos podrían ser usados para viajar?

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjeta de pasaporte estadounidense vigente

Una licencia de conducir mejorada emitida por el estado o la que llaman enhanced

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Tarjeta de cruce de frontera

Tarjeta HSPD-12 PIV

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Identificación del Departamento de Defensa de EEUU, incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Otros documentos también serán aceptados como: pasaporte emitido por un Gobierno extranjero, licencia de conducir provincial canadiense, credencial de marino mercante y tarjeta de identificación sanitaria de veterano.

En el caso de los niños que deseen viajar, no se solicita ninguna identificación a la hora de viajar.

Cabe destacar que la licencia con Real ID solo será otorgada a ciudadanos estadounidenses y extranjeros con estadía legal en el país.

