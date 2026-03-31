Reportan caída de X este 31 de marzo; ¿Qué pasó?

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La tarde de este martes 31 de marzo usuarios de la red social X reportaron la caída de la app del magnate Elon Musk, lo que les impedía ingresar a la plataforma e interactuar con otros internautas.

De acuerdo con el portal Downdetector, cerca de las 14:00 horas se registró un pico de más de mil informes de fallas provenientes de los principales centros urbanos del país.

Con 41% de los informes, la principal falla reportada era problemas para acceder a la aplicación de X; seguido de la actualización del feed, con 22%; y 20% por conexión al servidor.

Pasadas las 15:00 horas, el servicio aparentemente estaba normalizado; no obstante, los reportes de fallas e intermitencias continuaban.

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