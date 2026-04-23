Trump emite orden directa contra botes iraníes: cómo se encuentra la situación en el estrecho de Ormuz

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, emitió una orden directa a la Marina para disparar y destruir cualquier embarcación que intente colocar minas en el estrecho de Ormuz.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense informó que la decisión llega tras reportes de ataques a barcos de carga y el despliegue de minas por parte de fuerzas iraníes en la zona.

Trump advirtió que no debe haber dudas al momento de actuar contra estos botes, asegurando que las labores de limpieza de explosivos se triplicarán a partir de ahora para garantizar la navegación.

Uso de fuerza letal en el mar

La orden presidencial especifica que el objetivo principal son las embarcaciones pequeñas que fueron detectadas colocando explosivos bajo el agua. Según las declaraciones oficiales, la Marina tiene instrucciones de disparar a matar para detener estas actividades de forma inmediata.

Esta escalada ocurre en un momento de alta tensión, luego de que militares estadounidenses incautaran un barco petrolero vinculado con Irán en aguas del Océano Índico. El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para frenar las redes de contrabando y proteger las rutas comerciales internacionales.

Limpieza de explosivos y control del paso

Además del uso de armas, EEUU intensificó la búsqueda de minas en el Estrecho. El presidente afirmó que los equipos encargados de limpiar el agua ya están trabajando y que ordenó aumentar estos esfuerzos de manera considerable.

La situación en la zona es crítica, ya que Irán también amenazó con mantener el paso cerrado mientras continúen las sanciones y bloqueos a sus puertos.

Por su parte, el Pentágono informó que mantendrá la vigilancia para evitar que grupos externos sigan prestando apoyo material en el conflicto.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube