Trump publica encuesta sobre su popularidad ¿Cuáles son los resultados?

Este viernes el presidente Donald Trump posteo en su red social Truth el resultado de un cuestionario realizado en Venezuela por la Encuestadora Meganalisis la cual midió los porcentajes de popularidad que ha obtenido en territorio venezolano el actual ejecutivo estadounidense.

Una vez hecha la publicación por parte del presidente Trump la encuestadora citó el post agradeciendo al mandatario estadounidense por la mención y su "consideración".

Del mismo modo, los datos compartidos por el presidente norteamericano reflejan que el 82.9 % de los venezolanos "se sienten agradecidos con Donald Trump", el 7.6 % "no se siente agradecido" y el 9.5 % "no sabe/no responde".

