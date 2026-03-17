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Trump se une a la fiebre del beisbol: elogia a la selección venezolana y destaca la nueva era bilateral

El mandatario también se sumó a la celebración venezolana. 

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 01:22 pm
Trump se une a la fiebre del beisbol: elogia a la selección venezolana y destaca la nueva era bilateral

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, calificó este martes de "increíble y positiva" la actual relación bilateral con Venezuela, destacando que el acercamiento entre ambas naciones ha generado beneficios mutuos. 

En un tono inusualmente cercano, el mandatario también se sumó a la celebración venezolana tras la hazaña de la selección de beisbol, que logró avanzar por primera vez en su historia a la final del Clásico Mundial, un hito que Trump calificó como una "gran victoria" y un momento "emocionante".  

Además, durante sus declaraciones, el mandatario estadounidense subrayó que los vínculos con la administración venezolana atraviesan un momento de estabilidad y provecho.

"La relación que tenemos con Venezuela ha sido increíble… ha sido buena para Venezuela y ha sido buena para nosotros", afirmó Trump. 

El presidente Trump, en medio del entusiasmo por el Clásico Mundial de Beisbol 2026, envió un mensaje directo a los jugadores y a la fanaticada: “Felicito al equipo venezolano de beisbol porque fue una gran victoria", expresó.

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