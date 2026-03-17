Jefe antiterrorismo de EEUU dimite: divulga desacuerdo con Trump sobre guerra en Irán

Suscríbete a nuestros canales

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, anunció su renuncia tras expresar su desacuerdo con la guerra que lidera la administración de Donald Trump en Irán.

Kent aseguró que no podía respaldar un conflicto que, según su criterio, carece de una amenaza real y ha generado pérdidas humanas significativas.

En su carta pública dirigida al presidente, Kent explicó que Irán “no representaba una amenaza inminente” y criticó las presiones externas que, a su juicio, impulsaron la política belicista.

Además, recordó las consecuencias humanas del conflicto, incluyendo la muerte de 14 soldados estadounidenses y miles de bajas indirectas.

"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

Kent subrayó que, durante el primer mandato de Trump, se habían logrado acciones militares efectivas como la eliminación de Qasem Soleimani y la derrota del ISIS, evitando conflictos prolongados.

Sin embargo, denunció que recientes campañas mediáticas y presiones externas cambiaron la percepción de amenaza y arrastraron a Estados Unidos hacia un conflicto innecesario.

El funcionario también relató su experiencia personal como veterano de combate y las pérdidas familiares que sufrió debido a guerras anteriores, señalando que no podía permitir que una nueva generación se viera enviada a un conflicto sin beneficios claros para la nación.

“Ruego que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y sobre para quién lo estamos haciendo” “Ha llegado el momento de actuar con audacia. Puede rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos. Usted tiene las cartas en su mano. Fue un honor servir en su administración y servir a nuestra gran nación”.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube