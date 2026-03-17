¿Dónde ver el juego de Venezuela vs. EEUU ? Los mejores bares y watch parties en Miami este 17mar

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Este martes 17 de marzo de 2026, la ciudad de Miami se detiene para la final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) entre Venezuela y Estados Unidos.

Con el loanDepot Park a máxima capacidad, la "Ciudad del Sol" se prepara para una de las noches más vibrantes de su historia deportiva reciente.

Tanto si quieres vivir la pasión en las calles de la Pequeña Habana como si prefieres la comodidad de tu sala, aquí tienes la guía definitiva para no perderte ni un solo inning.

Puntos de encuentro en Miami: ¿A dónde acudir?

Si no lograste conseguir entradas para el estadio, Miami ofrece opciones espectaculares para ver el juego con otros fanáticos:

loanDepot Park (Alrededores): Aunque no entres, el ambiente en los alrededores del estadio de los Marlins será electrizante. Se espera que miles de personas se reúnan en las cercanías de la Pequeña Habana. Grails Miami (Wynwood): Este famoso "sneaker bar" es el punto oficial de watch parties. Cuenta con más de 70 pantallas HD, sonido ambiental completo y una atmósfera de estadio. El Arepazo (Doral): El epicentro de la comunidad venezolana. Aquí el juego se vive con una pasión inigualable. Pantallas en cada rincón y un menú que te hará sentir en Caracas. The Foodie Park: Un espacio al aire libre ideal para grupos grandes. Ofrecen promociones en cubetas de cerveza y pantallas gigantes bajo el cielo de Miami. Medina's Meats Shop & Grill: Un rincón auténtico donde la fanaticada de "La Vinotinto" suele congregarse para disfrutar de la parrilla y el béisbol. Dolphin Mall: Varias cadenas y espacios dentro del mall han organizado eventos de transmisión en vivo, ideales para quienes buscan una opción con amplio estacionamiento.

Cómo verlo desde casa: canales y Streaming

Si prefieres el sofá y la pantalla propia, estas son las señales confirmadas para este 17 de marzo:

Estados Unidos: La transmisión oficial en inglés es por FOX y FOX One . Para español, sintoniza FOX Deportes . En streaming, estará disponible vía FuboTV y la App de FOX Sports.

Venezuela: Señal abierta a través de Meridiano TV. También disponible en IVC, ByM Sports y SimpleTV .

Latinoamérica: ESPN y la plataforma Disney+ Premium llevarán el juego a toda la región.

Horarios confirmados para la gran final

El primer lanzamiento está programado para las 8:00 p. m. (Hora local de Miami/Caracas). Revisa tu zona horaria:

Ciudad / Región Hora de inicio Miami, Caracas, San Juan, Santo Domingo 8:00 p. m. México (CDMX), Nicaragua, El Salvador 6:00 p. m. Bogotá, Lima, Quito, Panamá 7:00 p. m. Los Ángeles, San Francisco (PT) 5:00 p. m.

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