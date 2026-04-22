Una "secta destructiva": Así califica Madrid a los Testigos de Jehová

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La justicia española ha emitido un fallo que redefine los límites de la crítica hacia las organizaciones religiosas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que calificar a los Testigos de Jehová como una "secta destructiva" no constituye un delito ni una vulneración a su derecho al honor, amparándose en la libertad de expresión.

La Sección 29 de la Audiencia de Madrid rechazó el recurso presentado por la confesión religiosa contra una sentencia previa de 2023:

Libertad de Expresión: El tribunal considera que términos como "secta destructiva" o denominarse "víctimas" de este colectivo son expresiones que, aunque puedan ser "molestas o hirientes" , están amparadas por el derecho a la crítica pública.

Control Social: Los magistrados basaron su decisión en testimonios de exmiembros y documentos internos que describen mecanismos de "control excesivo" sobre la vida de los fieles.

Reconocimiento de las Víctimas

La sentencia da validez legal a la existencia de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ):

Fin Legítimo: El tribunal entiende que las víctimas no actúan con "ánimo de injuriar", sino con el deseo de denunciar prácticas como el ostracismo (la obligación de cortar lazos con quienes abandonan el grupo) y recuperar el contacto con sus familiares.

Interés Público: La justicia subraya que informar sobre estos métodos de control interno es de relevancia social en una democracia.

Impacto Internacional

Expertos legales consideran que esta sentencia marca un hito a nivel mundial:

Es la primera vez que un tribunal de alto rango en un país democrático avala explícitamente el uso del término "secta destructiva" para referirse a esta organización.

El fallo frena la estrategia legal de los Testigos de Jehová, conocida por presentar demandas constantes contra sus detractores para silenciar las críticas.

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