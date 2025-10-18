Cuando la devoción se convierte en arte: obras que celebran la santidad de José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

Este 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica elevará a los altares a José Gregorio Hernández Cisneros, el médico trujillano que dedicó su vida a sanar cuerpos y aliviar almas, convirtiéndose en símbolo de fe, solidaridad y esperanza para millones de fieles.

Nacido en Isnotú en 1864, José Gregorio no solo fue un brillante científico y docente universitario, sino también un hombre profundamente espiritual, recordado por su humildad y por atender gratuitamente a los más necesitados, fue beatificado en Caracas el 30 de abril de 2021 tras la aprobación de un milagro reconocido por la Iglesia: la curación inexplicable de una niña de 10 años en 2017, quien había sufrido un disparo en la cabeza.

Sus milagros, que trascienden fronteras, y la fe de los venezolanos en su intercesión, han inspirado no solo plegarias y promesas, sino también manifestaciones artísticas que reflejan la devoción de un pueblo que nunca ha dejado de creer, entre ellos varios artistas venezolanos han consagrado su talento al Santo de los Pobres, creando obras que tocan corazones y se convierten en verdaderas oraciones hechas arte.

Edo Sanabria: los siete rostros de un mismo santo

El artista venezolano Edo Sanabria encontró en José Gregorio Hernández un icono cultural y espiritual capaz de trascender generaciones. Sanabria interpreta al santo en varias facetas que reflejan la riqueza de su legado:

El Médico: el hombre de bata blanca que recorría hospitales para aliviar dolencias.

El Científico: pionero de la medicina experimental en Venezuela, dedicado a la investigación.

El Hombre de Fe: quien incluso consideró el sacerdocio como vocación.

El Milagroso: símbolo de las manos que obran sanaciones inexplicables.

El Santo: que levita hacia una energía superior, en unión con lo divino

El Trotamundos: la figura que acompaña a cada venezolano en el mundo

El Ícono Pop: una imagen democrática, que pertenece tanto al rico como al humilde, al preso como al poderoso.

“José Gregorio es un personaje popular en el mejor sentido: está en el corazón de todos, sin distinción. Él es el mismo para quien lo tiene en un altar de oro o en una estampita arrugada en el bolsillo”, expresó el artista.

En Miami, Sanabria inmortalizó su visión en el mural #UnBeatoEnWynwoo, la obra la realizó durante la pandemia, llevando al Santo venezolano a otras tierras. Con técnicas mixtas y colores vibrantes, cada pieza de su serie es un testimonio de que José Gregorio no solo pertenece al ámbito religioso, sino también al imaginario cultural y colectivo de los venezolanos.

Luis Enrique Mogollón: el mosaico que se convirtió en milagro

Desde el estado Lara, el artista Luis Enrique Mogollón ha levantado una obra que no solo marcó su carrera, sino que también se convirtió en imagen oficial de la beatificación en 2021: el monumental mosaico titulado “Nuestro Santo Venezolano”.

Con más de 15.800 piezas de cerámica, pedrería y espejos ensamblados una a una, incluso con pinzas para las piezas de apenas dos milímetros, Mogollón creó una representación de José Gregorio que fue acogida por la Iglesia como emblema de aquel histórico acto en Caracas.

“Esta obra fue realizada en 2019, en plena pandemia, cuando lo único que podía sostenernos era la fe, sin embargo, no fue publicada hasta el 2021 y poco después fue elegida como la imagen oficial para su beatificación, no lo hice pensando en beatificaciones ni reconocimientos, lo hice como una promesa, por la fe y lo que los venezolanos sentimos por José Gregorio Hernández, lo hice por el estrés de la pandemia, pedí a José Gregorio que protegiera a mi familia y a todo el pueblo venezolano”, confiesa Mogollón.

Su vínculo con el santo es también personal: su hermano fue desahuciado por problemas renales, y hoy, gracias a lo que él considera un milagro, vive sano y pleno. Su hija, que nació con deficiencias respiratorias, también sobrevivió contra todo pronóstico. “Yo le debía una obra a José Gregorio, y él me regaló una vida llena de bendiciones”, afirma emocionado.

La obra, de 12 metros cuadrados y 3 metros de altura, se exhibe en Isnotú, tierra natal del santo. Y ahora, Mogollón ha recibido la noticia de que dos de sus piezas viajarán al Vaticano: una de la Virgen de Coromoto que se instalará desde los jardines de la Santa Sede y otra al Colegio Pío Latinoamericano, donde José Gregorio estudió.

Israel Linares: un José Gregorio hiperrealista

El escultor Israel Linares emprendió un trabajo titánico: crear una escultura hiperrealista del médico de los pobres. Inspirado en una fotografía tomada en Nueva York en 1917, dedicó 13 meses de trabajo continuo para modelar cada rasgo, cada pliegue del rostro y del cuerpo de José Gregorio, hasta lograr una pieza que muchos describen como “un hombre vivo de pie ante nosotros”.

“Quise hacer un José Gregorio 100% humano, que nos mirara de frente como lo hizo en vida. La gente se sorprende porque parece real, casi de carne y hueso”, relata el artista.

La obra, concebida en arcilla y barro, pasó luego por un proceso de moldes, pintura y patinado que duró casi tres meses adicionales. Hoy se exhibe en el Santuario de Isnotú, y próximamente será trasladada al Museo, donde permanecerá de manera permanente.

Para Linares, lo más conmovedor ha sido el contacto con la gente: “Las bendiciones, los abrazos, las lágrimas de gratitud… esa es la verdadera recompensa. Yo solo puse mis manos, pero la fe la pone cada persona que se acerca”.

Josué Benjamín Figueroa: el escultor más joven de Latinoamérica que está creando la obra más grande de JGH

Con apenas 15 años, Josué Benjamín Figueroa ya ha hecho historia: es considerado el escultor más joven de Latinoamérica y fundó la primera galería creada por un niño en Venezuela. Su talento, que floreció a los cuatro años al moldear plastilina para crear sus propios juguetes, lo llevó a emprender retos artísticos monumentales.

Hoy, Josué es el artista que creó la escultura más grande del mundo de José Gregorio Hernández, un arte de nueve metros de altura. Con planos digitalizados, estructuras de hierro y toneladas de arcilla, el joven dirigió al equipo que materializó su visión de inmortalizar al santo venezolano en una obra que desafía la escala humana y lo consiguieron en tan solo dos meses.

“Quiero inspirar a todos los niños y jóvenes de Venezuela: los sueños se cumplen. Con mis esculturas quiero demostrar que sí se puede crear algo grande para nuestro país”, afirma el adolescente, cuya fe y admiración por José Gregorio se reflejan en cada detalle de su colosal proyecto que culminó el pasado el 15 de octubre de 2025 y cómo es de su costumbre, compartió los últimos retoques en su perfil de instagram:

Un país unido por la fe y el arte

Cada uno de estos artistas, desde distintas disciplinas, ha encontrado en José Gregorio Hernández un puente entre lo humano y lo divino. Sus obras son altares abiertos al mundo, donde la devoción se hace color, barro, piedra y mosaico.

El 19 de octubre, cuando resuenen las campanas en Roma y en Venezuela al unísono, la canonización del “Médico de los Pobres” será también la canonización de un pueblo que nunca perdió la esperanza. Un pueblo que canta, ora y crea arte para agradecer la vida y el legado de un hombre que ya es santo eterno.

