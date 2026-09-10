Caso Jeyner Méndez: inmigrante termina hospitalizado tras violento arresto de ICE en Georgia

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Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) llevado a cabo en Lawrenceville, Georgia, terminó en conflictos cuando familiares de un inmigrante denunciaron múltiples agresiones.

Según el reporte de la agencia EFE, el hombre oriundo de Nicaragua está identificado como Jeyner Méndez-Rosales, de 37 años, quien sufrió fracturas y terminó hospitalizado para recibir una intervención quirúrgica.

El incidente ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando el trabajador salía a su empleo. La familia sostiene que el hombre intentó escapar al no reconocer a los oficiales, quienes permanecían ocultos en la oscuridad fuera del inmueble.

Golpiza y heridas tras operativo de ICE en Georgia

Los allegados del ciudadano nicaragüense afirman que los agentes del ICE derribaron al hombre con una patada y comenzaron a golpearlo mientras permanecía en el suelo. Como consecuencia del forcejeo, la víctima resultó con una costilla rota, fractura en un brazo, un dedo del pie lesionado y un hombro dislocado.

Tras manifestar dolores intensos horas después del arresto, los oficiales trasladaron a Méndez-Rosales al Hospital Grady Memorial, lugar donde personal médico realizó una cirugía.

No obstante, voceros del Departamento de Seguridad Nacional sostienen que el hombre tropezó con un escalón de cemento mientras intentaba huir del ICE. El informe oficial indica que el detenido solo presentó una lesión en el hombro y que permanece bajo custodia a la espera de su proceso de expulsión.

Orden de deportación e historial de inmigrante en Georgia

Representantes de la agencia gubernamental señalan que la Patrulla Fronteriza arrestó por primera vez a Méndez-Rosales en 2022, luego de cruzar la frontera de manera irregular por Texas. Tiempo después, las autoridades federales otorgaron la libertad al ciudadano centroamericano mientras avanzaba su caso.

En mayo del año siguiente, un juez de migración emitió una orden final de expulsión debido a la ausencia del acusado durante la audiencia programada.

Los parientes del afectado aseguran que la persona no cuenta con antecedentes penales en el país y cuenta con una licencia de conducir válida hasta el año 2029. Además, informaron a la prensa que jamás recibieron cartas o notificaciones sobre la orden de expulsión, motivo por el cual contratarán asesoría legal para impugnar la detención e iniciar acciones legales.

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