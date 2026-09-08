Venezolano Enrique Cobo estrena plataforma para inmigrantes en Miami

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Para Enrique Cobo, emigrar no significó comenzar desde cero. Supuso comenzar de nuevo. Esa diferencia de palabras resume buena parte de la filosofía que hoy transmite a través de sus proyectos profesionales y de Wherever Miami, una plataforma de comunicación creada para hablarle especialmente a quienes han tenido que reconstruir su vida lejos del país donde nacieron.

Recientemente, estrenó una nueva plataforma comunicacional que a su vez tiene un gran aporte para la comunidad venezolana y migrantes de todo el mundo: Wherever Miami

El proyecto parte de una idea sencilla: el lugar donde una persona nació forma parte de su historia, pero el lugar donde se encuentra hoy puede convertirse en el escenario de su próximo capítulo.

La plataforma también busca dar visibilidad a historias de inmigrantes, emprendedores, artistas, comunicadores y profesionales que han tenido que reinventarse después de dejar sus países.

Cobo considera que una de las responsabilidades de quienes consiguen reconstruir parcialmente su camino es compartir esa experiencia con quienes apenas comienzan. Aunque ha construido una nueva etapa profesional en Estados Unidos, Venezuela continúa ocupando un lugar fundamental en su identidad.

Cobo sostiene que desarrollar una carrera en otro país no significa desprenderse de las raíces. Su propósito es continuar trabajando con la comunidad hispana e inmigrante en Estados Unidos y, al mismo tiempo, mantener un vínculo activo con Venezuela, su cultura y su gente.

Cabe destacar que, a los proyectos de producción de eventos y comunicación, pretende sumar nuevas etapas de crecimiento para Wherever Miami, ampliar sus entrevistas y contenidos y continuar creando espacios dirigidos a la comunidad hispana.

“Lo mejor está por venir”

Después de más de dos décadas de trayectoria profesional en Venezuela y ocho años reconstruyendo su camino en Estados Unidos, considera que todavía se encuentra en una etapa de evolución.

“Lo mejor está por venir.” Para Enrique Cobo, no se trata solamente de una expresión optimista. Es la conclusión de una historia profesional que comenzó en Venezuela, atravesó el desafío de la inmigración y continúa escribiéndose desde Miami.

“Cuando uno emigra no llega vacío. Llega con su experiencia, con sus errores, con lo aprendido y con todo lo que ha construido durante años. Por eso siempre digo que uno no comienza de cero: comienza de nuevo”, sostiene Cobo.

Antes de establecerse en Miami, Cobo desarrolló durante más de 22 años en Venezuela una trayectoria que combinó producción y organización de eventos, comunicación radial, creación de contenidos y participación en iniciativas sociales y benéficas.

Su actividad profesional estuvo vinculada a proyectos de radio y comunicación, así como a la producción de numerosos eventos institucionales y privados. Durante aquellos años participó además en iniciativas como Mística y Devoción, dentro de una filosofía de trabajo en la que la producción de eventos y los medios también podían convertirse en herramientas para conectar personas y apoyar causas.

Hace ocho años, Cobo llegó a Miami, Florida, y se enfrentó a una realidad conocida por miles de inmigrantes: tener que reconstruir una vida profesional en un país diferente. En Miami continuó desarrollándose en el área de producción y organización de eventos, al tiempo que retomó progresivamente su trabajo relacionado con los medios, la locución, las entrevistas y la creación de contenido.

Durante esta nueva etapa ha participado en proyectos de comunicación y ha tenido la oportunidad de conversar y compartir espacios con numerosas personalidades del entretenimiento, la música, la radio y la cultura hispana. En paralelo, su trabajo en producción de eventos le ha permitido mantener una continuidad con la profesión que desarrolló durante más de dos décadas en Venezuela.

La trayectoria de Cobo recibió en Estados Unidos un nuevo reconocimiento con el Premio Tacarigua de Oro International 2025, otorgado en la categoría de locutor y creador de contenido.

Posteriormente fue invitado a participar como jurado del Premio Tacarigua de Oro 2026, una responsabilidad que representa para Cobo no solamente un reconocimiento personal, sino la oportunidad de evaluar y respaldar el trabajo de otros profesionales. A estos reconocimientos se suman distinciones y respaldos recibidos durante su actividad en el sur de Florida, incluyendo reconocimientos vinculados con instituciones y organizaciones de la comunidad.

Para Cobo, sin embargo, los premios representan más una consecuencia que una meta. “El reconocimiento siempre se agradece, pero lo verdaderamente importante es saber que lo que uno está haciendo puede tocar o ayudar a otra persona.”

Wherever Miami

De esa visión nació Wherever Miami, una plataforma digital de comunicación dirigida especialmente a inmigrantes y a personas que se encuentran en proceso de reconstruir sus vidas. El proyecto combina historias de superación, entrevistas, reflexiones, información, experiencias personales y mensajes de motivación, buscando mostrar una visión de la inmigración que no se concentre únicamente en las dificultades, sino también en las posibilidades.

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