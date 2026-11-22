Un total de 130.985 ciudadanos españoles residentes en Venezuela figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y cuentan con habilitación oficial para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de España, pautadas para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la jornada de votación presencial en las sedes consulares del exterior comenzó este sábado 21 de noviembre y permanecerá abierta hasta el jueves 26 de noviembre.

Españoles en Venezuela



La comunidad española asentada en territorio venezolano representa uno de los padrones electorales más numerosos de América Latina dentro del registro de residentes en el extranjero. A través del Consulado General de España en Caracas y de su red de consulados honorarios en distintas regiones del país, los electores inscritos acuden a depositar su papeleta en urna durante el lapso establecido por la normativa electoral española antes de la cita oficial en península e islas.

Requisitos para participar durante el proceso electoral



Para participar en el sufragio presencial, los votantes requieren presentar su documento nacional de identidad (DNI), su pasaporte español o la certificación de nacionalidad expedida por la oficina consular correspondiente. Asimismo, los ciudadanos que solicitaron previamente la documentación electoral también disponen de la modalidad de voto por correo hacia la oficina consular, dentro de los plazos fijados por la Junta Electoral Central para garantizar el escrutinio oportuno.

CERA



Tras la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que eliminó el requisito del voto rogado en España, los ciudadanos inscritos en el CERA reciben de oficio las papeletas y los sobres electorales en sus domicilios registrados, además de contar con la opción de descargar las papeletas oficiales por vía telemática. Una vez concluida la jornada consular el jueves 26 de noviembre, las valijas diplomáticas trasladan los sufragios hacia España para su recuento definitivo junto con las actas de las juntas electorales provinciales tras el cierre de los colegios el 29 de noviembre.

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