Diseñadores españoles crean "100 metros de moda solidaria" para apoyar a Venezuela tras los terremotos

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La industria de la moda española inauguró este martes la instalación artística "100 metros de moda solidaria por Venezuela" en el marco de la semana Madrid es Moda, con la finalidad de recaudar fondos destinados a las familias afectadas por los potentes terremotos del pasado 24 de junio de 2026 en la nación suramericana.

La iniciativa, impulsada por la ONG Ayuda en Acción y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), cuenta con la dirección creativa de la diseñadora Beatriz Peñalver.

La obra está compuesta por fragmentos textiles donados por reconocidas marcas como Dominnico, Lola Casademunt, María Lafuente, BIMANI, Ana Locking, entre otras.

Detalles de la iniciativa y fines benéficos:

Concepto de la obra: Consiste en una cascada de telas con variadas texturas y estampados expuesta en el Centro Cultural Galileo de Madrid, unidas mediante un cordón rojo que simboliza el vínculo solidario entre los creadores y los afectados.

Mecanismo de recaudación: Los asistentes a la exhibición podrán realizar aportaciones económicas directamente a través de códigos QR dispuestos en la instalación.

Destino de los fondos: La ONG Ayuda en Acción canalizará los recursos para atender necesidades básicas urgentes en las zonas de desastre, tales como suministro de agua potable, alimentos y reconstrucción de viviendas.

De acuerdo con el último balance oficial, la catástrofe sísmica en Venezuela dejó un saldo de más de 9.500 fallecidos y superó las 25.000 viviendas con afectaciones graves y moderadas en el territorio nacional.

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