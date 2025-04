Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, respondió este martes en sus redes sociales a un reportaje del The New York Times, sobre un inmigrante venezolano que presuntamente desapareció luego de ser arrestado por las autoridades y recluido en Texas.

El medio estadounidense relata que, Ricardo Prada Vásquez, trabajaba como repartidor en Detroit, recogió un pedido en un McDonald’s, se dirigía a la dirección cuando giró por equivocación hacia el puente Ambassador, que lleva a Canadá.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Prada cuando intentó reingresar al país; lo pusieron bajo custodia y ordenaron su deportación.

El 15 de marzo se comunicó con un amigo de Chicago y le dijo que se encontraba entre los detenidos que esperaban ser repatriados a Venezuela.

The New York Tomes reseña que el gobierno de Estados Unidos envió esa noche tres aviones con inmigrantes a El Salvador.

"Pero no se ha sabido nada de Prada ni se le ha visto. No figura en la lista de 238 personas que fueron deportadas a El Salvador aquel día. No aparece en las fotos y videos difundidos por las autoridades de hombres encadenados con la cabeza rapada", asegura el medio.

¿Dónde está Ricardo Prada?

Seguridad Nacional asegura que el inmigrante venezolano no está desaparecido y relata otra historia de los hechos, para finalmente asegurar que se encuentra en El Salvador detenido, por supuestamente pertenecer al Tren de Aragua.

"Ricardo Jesús Prada Vásquez, ciudadano venezolano y miembro confirmado del Tren de Aragua, ingresó a Estados Unidos el 29 de noviembre de 2024 por el puerto de entrada de Brownsville, Texas, mediante una cita a través de la aplicación CBP One. Prada obtuvo libertad condicional y se le notificó una citación para comparecer ante un juez de inmigración", indica la información difundida en X.

Prosigue el comunicado informando que: "El 15 de enero, Prada fue encontrado en el túnel Detroit Windsor, en Detroit, Michigan, intentando ingresar a Estados Unidos desde Canadá, y fue remitido a una inspección secundaria. Una investigación posterior resultó en la designación de Prada como una amenaza para la seguridad pública, ya que era miembro confirmado de TdA y violaba sus condiciones de admisión".

Finalmente, el DHS indica que, el inmigrante venezolano fue detenido y transferido a ICE Michigan. El 27 de febrero, un juez de inmigración ordenó la expulsión y el 15 de marzo, fue trasladado a El Salvador.

