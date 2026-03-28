Oportunidad para venezolanos en Uruguay: retoman emisión de documento clave migratorio

La Sección Consular de Venezuela en Uruguay confirmó la reactivación del trámite de documentos de viaje o salvoconductos, dirigido a ciudadanos venezolanos que necesitan regresar al país y no cuentan con un pasaporte vigente.
Dicha medida permite atender casos de pérdida, vencimiento o deterioro del documento de identidad migratoria.
¿Quiénes pueden solicitar el salvoconducto?
El documento está destinado exclusivamente a venezolanos que no poseen pasaporte válido y requieren viajar directamente a Venezuela. Su uso es limitado a un único trayecto y se otorga bajo condiciones específicas establecidas por la sede consular.
- Entre los beneficiarios se encuentran:
- Ciudadanos con pasaporte vencido
- Personas con documento extraviado o deteriorado
- Casos sin pasaporte disponible, debidamente justificados
Requisitos obligatorios para el trámite
Para iniciar la solicitud, los usuarios deben consignar una serie de documentos personales y de viaje que respaldan el proceso ante la representación consular.
Recaudos principales:
- Cédula de identidad venezolana (vigente o vencida)
- Pasaporte vencido o indicación de no poseerlo
- Partida de nacimiento legible
- Boleto aéreo con destino a Venezuela
- Dos fotografías tamaño carnet (fondo blanco y recientes)
- Comprobante de pago del arancel consular (solo mayores de 18 años)
Pasos para solicitar el documento
El proceso se realiza de forma organizada y requiere cumplimiento de varias etapas administrativas para garantizar su aprobación.
- Registro consular obligatorio
- Llenado del formulario de solicitud con al menos 10 días hábiles de anticipación
- Envío de documentos en formato PDF al correo oficial
- Presentación de copias físicas en la sede consular
- Pago del arancel correspondiente
Plazos y atención consular
Las autoridades consulares informaron que el tiempo estimado de entrega del salvoconducto es de 3 a 5 días hábiles, siempre que el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos.
La atención se realiza en horario de oficina de lunes a viernes, en franjas específicas para la recepción de documentos.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se aplican requisitos adicionales relacionados con la representación legal y autorización de los padres o responsables, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y consulares vigentes.
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