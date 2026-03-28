Oportunidad para venezolanos en Uruguay: retoman emisión de documento clave migratorio

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La Sección Consular de Venezuela en Uruguay confirmó la reactivación del trámite de documentos de viaje o salvoconductos, dirigido a ciudadanos venezolanos que necesitan regresar al país y no cuentan con un pasaporte vigente.

Dicha medida permite atender casos de pérdida, vencimiento o deterioro del documento de identidad migratoria.

¿Quiénes pueden solicitar el salvoconducto?

El documento está destinado exclusivamente a venezolanos que no poseen pasaporte válido y requieren viajar directamente a Venezuela. Su uso es limitado a un único trayecto y se otorga bajo condiciones específicas establecidas por la sede consular.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Ciudadanos con pasaporte vencido

Personas con documento extraviado o deteriorado

Casos sin pasaporte disponible, debidamente justificados

Requisitos obligatorios para el trámite

Para iniciar la solicitud, los usuarios deben consignar una serie de documentos personales y de viaje que respaldan el proceso ante la representación consular.

Recaudos principales:

Cédula de identidad venezolana (vigente o vencida)

Pasaporte vencido o indicación de no poseerlo

Partida de nacimiento legible

Boleto aéreo con destino a Venezuela

Dos fotografías tamaño carnet (fondo blanco y recientes)

Comprobante de pago del arancel consular (solo mayores de 18 años)

Pasos para solicitar el documento

El proceso se realiza de forma organizada y requiere cumplimiento de varias etapas administrativas para garantizar su aprobación.

Registro consular obligatorio Llenado del formulario de solicitud con al menos 10 días hábiles de anticipación Envío de documentos en formato PDF al correo oficial Presentación de copias físicas en la sede consular Pago del arancel correspondiente

Plazos y atención consular

Las autoridades consulares informaron que el tiempo estimado de entrega del salvoconducto es de 3 a 5 días hábiles, siempre que el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos.

La atención se realiza en horario de oficina de lunes a viernes, en franjas específicas para la recepción de documentos.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, se aplican requisitos adicionales relacionados con la representación legal y autorización de los padres o responsables, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y consulares vigentes.

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