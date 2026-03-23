Suspensión de trámites en Colombia deja niña venezolana-estadounidense separada y en el limbo

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Una familia venezolana con nacionalidad estadounidense enfrenta una situación crítica en Bogotá tras quedar varada mientras intentaba regresar a Estados Unidos.

El padre, Leandro Bermúdez, se encuentra con su hija Lucía, de siete años, sin poder ingresar a Salt Lake City, Utah, donde vive el resto de la familia y donde la niña ha residido desde los dos años de edad.

Según su relato, el problema surge por cambios recientes en las políticas migratorias de EEUU, que han suspendido de manera indefinida la emisión de visas para ciudadanos venezolanos.

A pesar de que la petición familiar I‑130 de la menor ya había sido aprobada, la suspensión de trámites en la Embajada estadounidense en Colombia impide completar el proceso y regresar al país.

Desde Salt Lake City, la madre, Neyerling Prado, y la tía, Leannys Bermúdez, hicieron un llamado público para generar conciencia sobre la situación. Ambas destacaron que la niña no puede regresar a su hogar a pesar de haber vivido allí la mayor parte de su vida, y que la familia enfrenta angustia y estrés mientras permanece separada.

¿Por qué se encuentran en Colombia el padre y su hija?

Leandro confirmó que aunque su hija no entró de manera legal a Estados Unidos, decidieron empezar a hacer un cambio de estatuto, asesorado por un abogado, quien les recomendó a los padres la opción de viajar a Colombia.

Sin embargo, desde la capital colombiana lamentablemente se enteraron que por ahora todos los trámites para ciudadanos venezolanos están suspendidos de forma indefinida por el país estadounidense.

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