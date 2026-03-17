Chile anuncia plan fronterizo: así pretende frenar la migración irregular

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició este lunes la ejecución del "Plan Escudo Fronterizo", el cual busca reforzar los límites territoriales con Perú y Bolivia mediante la combinación de obstáculos físicos, tecnología de punta y un incremento en la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país para frenar la inmigración irregular

La iniciativa contempla la construcción de muros y rejas que alcanzan los cinco metros de altura. Según el cronograma oficial, el gobierno profundizará las zanjas ya existentes y excavará nuevos surcos en puntos críticos de la frontera.

El control terrestre se complementará con la instalación de alambradas, sensores optrónicos y el uso de drones autónomos destinados a la vigilancia permanente, informó EFE.

Kast ha supervisado estas labores junto a una comitiva integrada por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; y el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros.

Decretos presidenciales en materia migratoria

Inmediatamente después de asumir su cargo, el mandatario firmó una serie de decretos para transformar el control migratorio. Los documentos instruyen a los ministerios a «gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular» y a «modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino».

Asimismo, se autorizó formalmente la construcción de barreras físicas para sectores requeridos bajo el decreto denominado "Política Nacional de Cierre Fronterizo". Esta orden administrativa exige aumentar los medios materiales de las Fuerzas Armadas en el norte del país y optimizar los sistemas de comunicación y vigilancia mediante tecnología militar avanzada.

Panorama migratorio de Chile

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que la población migrante se ha duplicado desde 2017, representando actualmente el 8% del total nacional. El organismo estima que más de 330,000 personas, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, se encuentran en situación irregular.

Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) señala que cerca de un millón de ciudadanos venezolanos residen en territorio chileno. Este grupo aporta el 1,03% de los ingresos fiscales, lo que equivale al 0,15% del Producto Interno Bruto (PIB).

Paralelamente, las cifras oficiales registran que los ingresos por pasos no habilitados han descendido un 54% en comparación con la crisis migratoria de hace cuatro años.

Visite nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube