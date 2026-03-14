¿Venezolanos con cédula colombiana? La propuesta de Petro para otorgar derechos plenos

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó en las últimas horas una propuesta que promete sacudir los cimientos de la relación bilateral: la creación de un estatus de doble nacionalidad para ciudadanos de Colombia y Venezuela.

Esta medida, presentada tras un encuentro de delegaciones de alto nivel, busca que millones de venezolanos y colombianos puedan ejercer derechos plenos (voto, trabajo, salud y educación) en cualquiera de los dos territorios, eliminando de facto las barreras burocráticas y migratorias que han separado a ambas naciones por décadas.

Según reportó en su sitio web Prensamercosur.org, la iniciativa surge como respuesta a la realidad humanitaria de la región.

Con millones de venezolanos residiendo en Colombia y una histórica diáspora colombiana en Venezuela, Petro considera que la legalidad debe adaptarse a la convivencia real de los pueblos.

De concretarse, un ciudadano venezolano en Bogotá tendría los mismos derechos y deberes que un local, facilitando el acceso a cargos públicos, créditos bancarios y sistemas de seguridad social sin las limitaciones de los permisos temporales actuales.

Fronteras vivas y seguridad compartida

Más allá de los papeles, Petro enfatizó que esta integración es la clave para "limpiar" la frontera de 2.200 kilómetros.

El plan incluye una coordinación total para expulsar a grupos armados y mafias del contrabando, transformando la zona fronteriza en un eje de desarrollo económico.

"La región binacional debe ser el eje de una integración real, no solo un espacio definido por el conflicto", sostuvo el mandatario.

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