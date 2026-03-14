Tensión en Irak: dron impacta complejo diplomático de EEUU

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El complejo de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Bagdad fue blanco de un ataque con drones este sábado, provocando columnas de humo visibles sobre las instalaciones y activando las alarmas de seguridad máxima en la "Zona Verde".

Fuentes de seguridad iraquíes confirmaron a la agencia AFP que el impacto ocurre en un momento de extrema volatilidad, luego de que una serie de ataques aéreos contra milicias del Hezbolá iraquí dejaran varios muertos en distintos puntos de la capital.

El ataque contra la sede estadounidense se produjo mediante el uso de al menos un dron cargado de explosivos que logró alcanzar el complejo.

Aunque aún no se ha emitido un informe oficial de víctimas dentro de la embajada, testigos reportaron el sonido de sirenas y la elevación de nubes de humo desde el interior del recinto.

Este evento es interpretado como una respuesta directa a las recientes acciones militares contra facciones proiraníes en territorio iraquí.

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