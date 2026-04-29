A tres días del 1 de mayo: Gobierno se reúne con la OIT y la ONU para discutir el tema salarial

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El ministerio del Trabajo informó sobre la instalación en Caracas de la 5ta edición del Foro de Diálogo Social, que reúne al Gobierno nacional, la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), sindicatos y la ONU.

En dicho espacio se discutirá durante los días 28 y 29 de abril los siguientes temas urgentes:

Establecer aumentos responsables

Erradicar los falsos salarios inflacionarios

Fortalecer el Programa por la Paz y la Convivencia.

"Bajo la conducción estratégica de la Presidenta (E) de la República Delcy Rodriguez, y acogiendo las recomendaciones de la OIT, se ha dado vida a la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales, estamos recuperando la interlocución como herramienta fundamental para alcanzar la prosperidad", señaló durante el evento el ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo.