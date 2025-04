Activación del parque automotriz aumentó la producción y venta de autopartes en 2024

Suscríbete a nuestros canales

La producción y ventas de autopartes en 2024 mejoró respecto al año anterior, debido a una mayor activación del parque automotriz.

Así lo informó el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), Omar Bautista, explicando que dicho repunte se debe a la normalización en el suministro de combustible y al incremento de los ingresos por la actividad petrolera.

“Hubiera sido mayor la producción y venta de autopartes nacionales si no hubiera existido la competencia desleal que tenemos con los productos importados, que no pagan impuestos y no emiten facturas”, agregó Bautista, refiere Unión Radio.

El presidente de Favenpa propone que las autopartes importadas paguen el impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF, Impuesto Sobre la Renta e IVA para que haya igualdad de condiciones con lo hecho en Venezuela.