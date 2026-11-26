Ingrid Bravo Balabu | CNP 18.426

Grupos de ciudadanos organizados, dentro y fuera del país, se sumaron a la iniciativa “Punto de Acuerdo”, a través de asambleas y encuentros ciudadanos para consultar propuestas de cara a la transición política en Venezuela.

El dirigente de Vente Venezuela, Fabio Valentini explicó a 2001 que esta propuesta tiene como premisa clara que los ciudadanos sean copartícipes en la toma de decisiones. “Vamos a romper un modelo tradicional en el cual las transiciones se pactan entre unos grupos para poner en el centro que le da sentido a un país y a una república, además asumiendo el gran desafío que vamos a enfrentar en los próximos meses en Venezuela, que es el desafío de refundar la república. Entonces, ¿qué se consulta? Bueno, las líneas gruesas, las líneas generales, el marco por el cual se va a definir esa relación Estado-ciudadano y ciudadano-Estado que va a apelar y prevalecer en esa nueva Venezuela y en esa nueva república que vamos a fundar”.

Mecánica de participación

Adelantó que el cuestionario no tiene opciones correctas o incorrectas, porque el objetivo es pulsar la opinión de la familia venezolana “en pequeñas asambleas de 10 a 30 personas que se organizan y de una u otra forma pues expresan su opinión a través de una plataforma que hemos creado una plataforma web www.puntodeacuerdo.info, donde ahí se pueden registrar y hacer o armar el Punto de Acuerdo”.

Añadió que, de presentarse fallas en los servicios de internet o electricidad, igual se puede participar. “Esta dinámica también se puede realizar de forma manual ingresando en el mismo portal web y descargando toda la dinámica en formato offline o manual”.

El rol de los jóvenes

Consultado sobre la posibilidad de incorporar a la discusión a adolescentes con interés en la política, aclaró cuál sería el rol a ejercer. “Cualquier venezolano dentro y fuera de Venezuela, en cualquier espacio, el que considere más cómodo. No obstante, sí mayores de edad, porque el debate concentra ciertas atribuciones políticas. Los jóvenes que no sean mayores de edad pueden ser movilizadores y pueden participar, no como firmantes, pero sí pueden asistir a las deliberaciones, porque acá hay algo muy importante, no es llenar un cuestionario o un formulario más, sino en que en cada bloque de preguntas hay un espacio para la deliberación, porque ese es además el ejercicio fundamental que estamos buscando con Punto de Acuerdo”.

Valentini, quien regresó al país tras dos años en el exilio, recordó que la democracia se fortalece con la deliberación y el ejercicio cotidiano. “Esto va a ser además característico en la nueva Venezuela donde podamos deliberar los asuntos que más nos conciernen, qué nos puede beneficiar, qué nos puede perjudicar y a fin de cuentas buscar un acuerdo ante un determinado grupo o una determinada comunidad”, apuntó.

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