AN nombra comisión preliminar de postulaciones para elegir nuevos magistrados del TSJ: miembros

Suscríbete a nuestros canales

En una sesión ordinaria celebrada este martes 21 de abril, la Asamblea Nacional (AN) dio el primer paso formal para la renovación de las autoridades del Poder Judicial en Venezuela.

El Parlamento aprobó la designación de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar, instancia encargada de conformar el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este procedimiento se ejecuta en estricto cumplimiento del artículo 270 de la Constitución de la República y del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La función principal de este equipo será evaluar, recibir y preseleccionar a los ciudadanos que aspiran a ocupar cargos de magistrados y otros puestos de alto nivel dentro del sistema de justicia.

Integrantes de la Comisión Preliminar

La comisión cuenta con una representación plural de parlamentarios, encabezada por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien asumirá la presidencia de la instancia.

Los demás miembros designados son: Carlos Mogollón; María Gabriela Vegas; Desirée Santos Amaral; Gloria Castillo; Fernando Bastidas; José Villarroel; Luis Augusto Romero; Pablo Pérez; Félix Freites y Antonio Ecarri.

Próximos pasos del proceso

Tras esta designación, la Comisión Preliminar deberá convocar a los sectores de la sociedad civil para completar la formación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Una vez constituido en su totalidad, este órgano técnico abrirá el proceso de recepción de credenciales para los abogados y juristas interesados en formar parte de la máxima instancia judicial del país.

Esta renovación se enmarca en la agenda legislativa de 2026, que busca fortalecer la institucionalidad y la transparencia en el ejercicio de la justicia nacional.