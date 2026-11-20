La Secretaría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció este viernes 20 de noviembre de 2026 que el Comité de Postulaciones Judiciales presentó la lista oficial de postuladas y postulados al cargo de inspector o inspectora general de tribunales.

De acuerdo con el comunicado difundido en sus redes sociales, la publicación del listado marca el inicio formal del periodo de impugnaciones contra cualquiera de las candidatas o candidatos inscritos en el proceso de selección.

Plazos y condiciones para las impugnaciones

El cronograma establece que el lapso para recibir objeciones transcurrirá desde el sábado 21 de noviembre hasta el sábado 5 de diciembre de 2026, ambos días inclusive, computados a partir de la divulgación de la lista.

Para que las solicitudes resulten válidas ante la instancia legislativa, los ciudadanos interesados deben cumplir con tres requisitos obligatorios:

Consignar la impugnación por escrito ante el comité.

Acudir de forma personal a realizar el trámite.

Presentar prueba fehaciente que respalde los señalamientos contra el aspirante cuestionado.

Una vez culminado el lapso de recepción, el Comité de Postulaciones Judiciales procederá a evaluar cada expediente y se pronunciará sobre la admisión de las impugnaciones recibidas dentro de los tiempos previstos en la ley.

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