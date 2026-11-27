La Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves 26 de noviembre, en segunda discusión y con el voto salvado de diputados opositores, el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026, mediante el cual faculta al Ejecutivo nacional para gestionar líneas de crédito destinadas a regularizar los compromisos del país ante los entes financieros internacionales.

De acuerdo con el texto aprobado durante la plenaria, el Parlamento autoriza las siguientes partidas financieras:

Contratación y regularización multilateral : Un techo de hasta 11 billones 600 mil millones de bolívares sin céntimos (11.600.000.000.000 de bolívares), cifra que equivale a 12.549 millones de dólares según el tipo de cambio oficial de la jornada (o 2.691 millones de dólares referidos en el proyecto original).

: Un techo de hasta 11 billones 600 mil millones de bolívares sin céntimos (11.600.000.000.000 de bolívares), cifra que equivale a 12.549 millones de dólares según el tipo de cambio oficial de la jornada (o 2.691 millones de dólares referidos en el proyecto original). Refinanciamiento o reestructuración: Una autorización adicional de hasta un billón 180 mil millones de bolívares (1.180.000.000.000 de bolívares), equivalentes a 1.276 millones de dólares a la tasa oficial vigente, orientados a la deuda pública nacional.

Tras superar la segunda discusión —luego de haber sido aprobada en primera instancia el pasado 17 de noviembre a propuesta del diputado Ramón Lobo—, la normativa queda lista para la firma presidencial y su posterior entrada en vigor mediante publicación en la Gaceta Oficial.

Mecanismo de “crédito puente” para salir del default

En declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, el diputado Ramón Lobo explicó que los 11,6 billones de bolívares corresponden a “una operación financiera que busca regularizar y reinsertar a Venezuela en el escenario multilateral” a través de la figura de un “crédito puente”, concebido como un financiamiento temporal para cubrir necesidades inmediatas de flujo de caja.

Según detalló el parlamentario, el préstamo será solicitado a un país aliado con el que Caracas mantiene negociaciones en curso, aunque evitó precisar la identidad de dicha nación.

El objetivo es poner al día los pagos vencidos que mantienen a Venezuela en situación de default frente a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Con esos recursos, ese crédito puente, nosotros saldamos lo que tenemos vencido con estos organismos multilaterales y esos organismos multilaterales, de manera inmediata, nos otorgan un préstamo para nosotros cancelarle al país que nos facilitó esos recursos”, puntualizó Lobo.

Esta aprobación legislativa tiene lugar apenas dos días después de que el Gobierno venezolano informara oficialmente, tras años sin divulgar cifras consolidadas, que la deuda pública del país alcanzó los 237.544 millones de dólares al cierre de 2025 —un monto cercano al 242 % del producto interno bruto (PIB)—, escenario que el propio Ejecutivo calificó como insostenible.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube