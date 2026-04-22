Arranca operaciones una nueva fábrica de embutidos en Venezuela: Banco de Venezuela financió el proyecto

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En el marco de la "Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela sin Sanciones", se formalizó el arranque de operaciones de la Beneficiadora de Aves Gilgod, la primera planta de embutidos de gran envergadura en el estado Trujillo.

Los recursos fueron otorgados por el Banco de Venezuela (BDV), tras la presentación del proyecto por parte del gobernador Gerardo Márquez en el Consejo de Economía Productiva de 2024.

Las autoridade destacaron que el crédito se otorgó y ejecutó en medio de las restricciones financieras internacionales, logrando levantar la infraestructura en tiempo récord.

La planta Gilgod no solo abastecerá al mercado local, sino que tiene una visión regional

Procesa 40 tipos de embutidos y productos cárnicos, incluyendo jamón cocido superior, mortadelas, boloña, cortes ahumados y una línea completa de congelados.

La distribución está diseñada para atender a seis estados del occidente del país, fortaleciendo la soberanía alimentaria en una zona estratégica.

Arranca con una fuerza laboral superior a los 200 trabajadores directos, integrando además a las comunas locales (como la Comuna Sembrando Futuro) en la cadena de distribución.

La ubicación en Trujillo permite reducir los costos logísticos de transporte de proteínas hacia estados vecinos:

Materia Prima Nacional: Se utiliza insumos 100% venezolanos, eliminando la dependencia de importaciones para la elaboración de los embutidos. Integración con el Poder Popular: El modelo de negocio permite que las comunidades organizadas participen en la transformación y lleguen directamente a las mesas de las familias trujillanas

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