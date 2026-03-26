Arranca plan de racionamiento eléctrico en Venezuela: estas son las medidas

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Ante el pasaje perpendicular de los rayos solares de Sur a Norte en el país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ordenó la activación de un plan de ahorro de energía eléctrica durante los 45 días que dura el pasaje.

A través de sus canales oficiales, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, difundieron las medidas que se tomaron como parte del plan de ahorro energético.

Plan de Ahorro Energético

De acuerdo con la información difundida por ambas autoridades, estas son algunas de las medidas tomadas para el Plan de Racionamiento Eléctrico en el país:

Racionamiento programado

Horarios por sectores

Estabilización del sistema

Ahorro energético recomendado

¿Cómo contribuir al ahorro energético en Venezuela?

Usar la luz natural mientras sea posible

Desenchufar dispositivos eléctricos o cargadores que no estén en uso

Usar bombillas de bajo consumo

Descongelar los alimentos sin usar microondas

Apagar luces y/o televisores que no estén en uso

Mantener la puerta cerrada de congeladores y refrigeradores

Usar la lavadora o la plancha antes de las 10 am o después de las 6 de la tarde para evitar las horas pico

Usar el aire acondicionado a una temperatura mínima de 21 grados

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