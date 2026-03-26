Cabello confirma investigación en curso contra los "riferos": Una lavadora de dinero

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El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este miércoles durante su programa Con el Mazo Dando la existencia de una red de presunta legitimación de capitales vinculada a los denominados "riferos" en plataformas digitales.

El dirigente advirtió que los organismos de seguridad del Estado ya se encuentran ejecutando las investigaciones pertinentes para desarticular estas estructuras.

Cabello cuestionó el origen de los recursos utilizados por personas con alta exposición en redes sociales para sortear bienes de lujo que, en muchos casos, ni siquiera han ingresado formalmente al mercado nacional.

"Es extraño. Una persona que tiene un millón de seguidores comienza a promover una rifa y mete 20 carros de último modelo que todavía no han llegado aquí, además de tres quintas. Los primeros incautos son sus seguidores, y luego montan una propaganda falsa de alguien llorando porque se ganó una camioneta. Pura mentiras", aseveró el líder oficialista.

Vínculos con mafias y narcotráfico

Para el primer vicepresidente del PSUV, la magnitud de los premios ofertados revela una estructura financiera que no coincide con una actividad económica lícita.

Cabello fue enfático al señalar que estas dinámicas forman parte de una ingeniería financiera criminal.

"¿De dónde sacan la plata para comprar esas camionetas? ¿Cómo pagan eso?", se preguntó el dirigente, al tiempo que sentenció que “es una lavadora de dinero sucio, seguramente vinculado a mafias y narcotráfico".

Justicia y advertencia política

Cabello aseguró que los organismos de seguridad actúan de manera rigurosa y apegada a la ley.

Sin embargo, lanzó una advertencia sobre cómo se intentará presentar a los implicados una vez que avancen las detenciones.

"Nosotros estamos investigando. El que quiera chillar que chille, estamos actuando con la Constitución y la ley en la mano. En cualquier momento los comienzan a llamar presos políticos", fustigó el parlamentario, adelantándose a posibles campañas de defensa de los investigados.