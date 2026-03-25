Comunicado:Gobierno rechaza las declaraciones de María Corina Machado sobre la industria petrolera

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El Ministerio de Hidrocarburos emitió este miércoles un comunicado oficial para repudiar de forma "categórica" las declaraciones emitidas por la dirigente de oposición, María Corina Machado, desde el extranjero , en las que expresa la intención de privatizar la industria de los hidrocarburos del país.

El despacho calificó estas intenciones como "anticonstitucionales" y reafirmó el carácter público e irrenunciable de los recursos del subsuelo.

​La misiva ministerial denuncia que los planes de privatización pretenden vulnerar el artículo 12 de la Constitución de la República, el cual establece que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad exclusiva, inalienable e imprescriptible de la Nación.

El texto señala que estas propuestas provienen de sectores que han promovido sanciones y "acciones mercenarias" contra el país.

​Cifras de crecimiento económico

​Para contrastar las propuestas de cambio de modelo, el Ministerio presentó datos recientes que avalan la recuperación del sector bajo la gestión estatal:

​Exportaciones: Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el sector hidrocarburos ha aportado el 74% de las exportaciones nacionales en la última década.

​Crecimiento sostenido: El motor petrolero ha registrado cifras positivas en 17 de los últimos 19 trimestres.

​Balance 2025: Durante el año anterior, la actividad se incrementó en un 15,2%, consolidándose como el principal impulso de la economía venezolana.

​Alianzas internacionales y soberanía

​El comunicado subraya que Venezuela se encuentra en una etapa de recuperación post-bloqueo, apalancada en alianzas estratégicas con empresas internacionales de diversos países.

El Ministerio enfatizó que estos proyectos de inversión se ejecutan bajo el marco de las leyes venezolanas y el respeto a la soberanía, con el fin de generar beneficios directos a la población.

​Finalmente, el Gobierno Nacional ratificó su disposición de seguir trabajando con actores económicos nacionales y extranjeros, siempre que se respete el control estatal sobre la industria petrolera, gasífera y petroquímica.