Reuters: producción petrolera venezolana supera el millón de barriles en marzo

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La industria petrolera venezolana alcanzó un hito operativo este miércoles 25 de marzo, al registrar una producción de 1,1 millones de barriles diarios (mbd), incluyendo condensados y líquidos de gas.

La cifra fue revelada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una intervención virtual en una conferencia económica celebrada en la ciudad de Miami, donde se expuso el balance energético del país ante inversionistas y analistas internacionales.

La producción de gasolina y diésel del país alcanzó los 166.700 barriles diarios en 2025, frente a los 146.200 barriles diarios de 2024, según otra diapositiva de la presentación, detalla una nota de Reuters.

Para Venezuela, estas cifras ratifican el cumplimiento de las metas de producción trazadas por el Ministerio de Hidrocarburos, apuntalando el crecimiento económico del 15,2% reportado recientemente por el sector para el ejercicio fiscal 2025.