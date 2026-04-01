Aruba extiende prohibición de vuelos con Venezuela: sepa hasta cuándo

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El gobierno de Aruba extendió por tres meses más el cierre aéreo con Venezuela, es por ello que se mantiene la prohibición de vuelos comerciales, de carga y privados entre ambos países hasta junio de 2026.

Guillermo De Armas, quien es abogado especializado en temas aeronáuticos, informó en redes sociales sobre la extensión de la prohibición de vuelos. Además, incorporó la notificación NOTAM emitida por el aeropuerto internacional Reina Beatrix de Aruba.

"Aplica a la aviación general y a vuelos comerciales de pasajeros, carga y correo", expuso De Armas.

La prohibición se extenderá, como mínimo, hasta el 27 de junio de este año, aunque podría ser prorrogada una vez más.

🚨 #NOTAM A0205/26 del Aeropuerto Reina Beatrix (Aruba): ➡️ Se mantiene la prohibición de vuelos entre Aruba y Venezuela hasta el 27/06/2026.

➡️ Aplica a la aviación general y a vuelos comerciales de pasajeros, carga y correo. pic.twitter.com/cCcsNB42jQ — Guillermo De Armas ✈ (@guilledearmas) March 30, 2026



Esta medida ratifica la prohibición de la totalidad de los servicios aéreos regulares y no regulares entre Aruba y Venezuela, es por eso que la situación con los vuelos entre ambos países permanecerá sin cambios.

Las autoridades de Aruba insinuaron que se podría extender la prohibición, aunque evalúan restablecer los vuelos con Venezuela, tal medida se tomaría alrededor de mediados de año.

Mike EmAruba, extendió prohibición de todo tipo de vuelos con Venezuela, pero evalúan situación internaan, dijo a principios de marzo que podrían restablecer las operaciones aéreas en mayo y junio "Estamos en un proceso que nos da una luz al horizonte", indicó.

Aunado a eso, la jefa de la misión de Países Bajos en Caracas, Carmen Gonsalves, también comentó que se podría restablecer los vuelos entre Venezuela y Aruba. Al igual que el primer ministro, estimó que la ruta podría volver entre mayo y junio.

Diversas aerolíneas han restablecido sus vuelos o anunciado el retorno de sus operaciones con Venezuela. Sin embargo, los viajeros siguen esperando el regreso de la ruta con la isla de Aruba.

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