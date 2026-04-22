Aumento salarial en Venezuela: ¿Qué propone Fedeindustria para proteger el bolsillo de los trabadores?

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La Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) propuso reformar las leyes laborales y el sistema de seguridad social para fortalecer la economía venezolana, y asegura que este debate es más importante que el ajuste del salario, ya que busca proteger el bolsillo de los trabajadores sin generar inflación.

Durante una entrevista concedida a Globovisión, Jorge Hernández, vicepresidente territorial de Fedeindustria, explicó que el diálogo actual entre los sectores del país debe abordar temas de fondo, y argumentó que los elementos determinantes para el futuro del aparato productivo son la Ley del Trabajo y el sistema de seguridad social.

“Hay un debate que tenemos que realizar en torno a todo lo que es la legislación laboral y la seguridad social; eso es un debate todavía mucho más trascendental que el propio salario”, afirmó el representante de Fedeindustria.

Proyecciones ante el 1 de mayo

En referencia a las expectativas por los anuncios económicos previstos para el Día del Trabajador, el representante gremial indicó que las propuestas entregadas al Ejecutivo Nacional buscan un equilibrio entre el bienestar social y la estabilidad macroeconómica. El objetivo se centra en evitar que los ajustes impacten negativamente en la estructura de precios.

"Hay una necesidad de la temporalidad en este nuevo salario que ya la presidenta o el gobierno nacional dictará cuál será la medida. Por supuesto desde la mesa de diálogo se hará una propuesta. Pero es competencia del gobierno determinar cuál es el nivel del salario, cuál es el nivel de ingreso que se va a dar el primero de mayo", puntualizó.

Asimismo, explicó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recalcó que el aumento será temporal y resposable porque el nuevo aumento salarial no se debe traducir en inflación.

Importancia de la discusión sobre la Ley del Trabajo

El representante de Fedendistria sostuvo que la estabilidad económica actual representa una oportunidad para alcanzar acuerdos entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

Según Hernández, la discusión sobre la Ley del Trabajo es el paso necesario para transitar hacia un esquema laboral moderno que acompañe la recuperación productiva del país de manera sostenible.

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