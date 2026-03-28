Aumento salarial en Venezuela: Se discute esta propuesta para los pensionados en el exterior

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Una mesa de trabajo entre la Asamblea Nacional y varios grupos sindicales del país fue instalada el pasado miércoles con el fin de evaluar las peticiones presentadas el pasado 18 de marzo ante el Ministerio del Trabajo, donde se busca definir mecanismos de para el aumento salarial, atender las demandas de diferentes gremios, así como la situación de pensionados en el exterior.

La periodista especializada en economía, Ginette González, detalló a través de sus redes sociales que un punto central de la agenda de discusión fue la propuesta de restituir el pago de las pensiones a los jubilados residentes en el exterior, incluyendo la solicitud de pago de retroactividad. Este beneficio busca ser reincorporado en la política de seguridad social vigente.

En tal sentido, los gremios insisten en que este derecho es inalienable y debe ser incorporado en la agenda de pagos del Estado, precisó la periodista.

¿Quiénes conformaron la mesa de trabajo?

La periodista precisó que la mesa de trabajo agrupó a los líderes sindicales que representan a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV,) Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT), Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación General de Trabajadores (CGT),

Asimismo, estuvieron presentes integrantes de la la Asociación de Profesores Universitarios y el Colegio de Enfermería, además de representantes de jubilados del Banco Industrial de Venezuela.

Peticiones respecto al salario mínimo

En cuanto al salario mínimo, los voceros sindicales pidieron que se evite que de ancle a una cifra única, advirtiendo que la inflación progresiva podría convertir cualquier monto en insuficiente en corto tiempo.

En su lugar, pidieron que se apruebe un mecanismo de actualización constante que tome como referencia el costo de la canasta básica. Asimismo, la coalición manifestó su rechazo a las intenciones de algunos sectores privados de eliminar las prestaciones sociales, abogando en cambio por la reivindicación de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y la LOPCYMAT.

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