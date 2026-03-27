Publican lista de nuevos aspirantes a Defensor del Pueblo y Fiscal General

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Asamblea Nacional (AN) para renovar los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo presentó un balance de la prórroga de 48 horas que habían otorgado para que se presentaran más postulaciones a estos cargos.

De acuerdo con el Parlamento, en el caso de la Defensoría del Pueblo 18 ciudadanos más se inscribieron, entre los que destaca, el periodista Vladimir Villegas, la abogada Eglée González Lobato, y la exdiputada Marialbert Barrios.

Mientras que para la Fiscalía General de la República se inscribieron otros tres nombres.