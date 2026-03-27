Ministra de Transporte informa medidas para regular tarifas en estacionamientos privados: sepa cuáles

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La ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Farías, anunció este viernes que será implementada una serie de medidas para regular las tarifas de los servicios de estacionamiento y aparcamiento en todo el territorio nacional, luego recibir una serie de denuncias sobre cobros desmesurados en distintos establecimientos.

"Hemos recibido quejas desmesuradas del monto que se pretende cobrar o se está cobrando en estacionamientos de aeropuertos y otros sitios de aparcamiento. Este es un servicio municipal y, bajo el principio de cooperación entre las ramas del poder público, vamos a garantizar los derechos del pueblo", enfatizó la ministra Farías en sus redes sociales.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron durante una reunión que contó con la presencia de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Carreño, quien se encargó de recibir las denuncias.

Crearán un equipo de trabajo multidisciplinario

Asimismo, Farías agregó que, por instrucciones de la presiden Delcy Rodríguez, y en articulación con el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, se instalará un equipo de trabajo de alto nivel inmediatamente después de la Semana Santa.

Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional.

Sencamer (Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos).

Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos).

Ministerio Público.

Cámaras de estacionamientos, centros comerciales, hoteles y restaurantes.

Alcance de las regulaciones

El objetivo principal de esta mesa técnica será generar las directrices necesarias para que los municipios, a través de sus respectivas, ordenanzas, regulen de manera efectiva el costo del servicio de aparcamiento.

Las medidas serán direccionadas por la Asamblea Nacional y ejecutadas por el Ejecutivo Nacional para frenar la especulación en el sector. Se espera que tras el asueto de la Semana Mayor se den a conocer los primeros lineamientos técnicos y las bandas tarifarias que deberán acatar tanto estacionamientos privados como públicos.

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