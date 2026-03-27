Vente Venezuela reabrirá su sede principal en Caracas: estuvo cerrada más de un año

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La organización Vente Venezuela anunció que retomará las actividades en su sede principal en Caracas, conocida como “El Bejucal”, luego de permanecer cerrada por más de un año.

Este espacio, ubicado en Altamira, volverá a abrir sus puertas como parte de un proceso de reactivación interna del partido.

La sede había dejado de operar tras una serie de hechos ocurridos en 2024, que incluyeron incidentes de seguridad y daños en las instalaciones. Durante ese periodo, el lugar no estuvo disponible para las actividades habituales del movimiento político, lo que limitó su funcionamiento presencial en la capital.

Acto de reapertura y participación

El evento de reapertura está previsto para mañana sábado 28 de marzo a partir de las 10 de la mañana y contará con la presencia de dirigentes y equipos regionales.

La actividad será encabezada por Henry Alviarez, quien forma parte de la dirección del partido. Se espera que este encuentro marque el reinicio de operaciones en el espacio físico.

Foto: Cortesía

“El Bejucal” ha sido uno de los principales centros de coordinación de María Corina Machado y su organización política. La reapertura representa la recuperación de un punto clave para reuniones, planificación y actividades internas dentro de la estructura del partido.

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