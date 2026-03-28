Aumento salarial para los docentes: ministro Héctor Rodríguez explica las claves sobre este tema

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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, habló este viernes sobre el ingreso económico de los maestros y maestras del país.

A través de su cuenta en Instagram, el ministro Rodríguez compartió un video en el que habló al respecto y pidió el apoyo de todo el Movimiento Bolivariano de Maestros para ello.

Ingreso de los maestros

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, "tenemos que construir consensos" para recuperar el ingreso de los maestros y todo el personal del sector educativo.

Asimismo, el ministro de la cartera educativa pidió la ayuda de los maestros y maestras del país para "seguir empujando" para la recuperación de los ingresos.

En este sentido, resaltó que es el compromiso que mantiene la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. "No podemos descansar hasta que el ingreso de todos los venezolanos, y en mi caso especialmente de los trabajadores de la educación (...), sea el mejor ingreso", aseguró el ministro.

"Maestros y maestras mejor pagados de América Latina"

Por otra parte, el ministro Rodríguez pidió el apoyo de todo el Movimiento Bolivariano de los Maestros del país, para trabajar en consensos que permitan tomar decisiones.

Aseguró que "tenemos que seguir trabajando en consensos para recuperar el ingreso del sector educativo". Explica que el ingreso del sector deberá incrementar a medida que se recuperen los ingresos del país.

Agrega que "hemos ido recuperando", sin embargo, asegura Rodríguez que "no es suficiente" y reiteró que "tenemos que volver a tener al maestro y a la maestra mejor pagado de América Latina".

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