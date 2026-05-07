Autoridades alertan sobre presencia de chikungunya en Caracas: estos son los síntomas

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El Ministerio para la Salud renovó el boletín epidemiológico nacional e informó sobre la detección de nuevos casos de chikungunya en la ciudad de Caracas.

Este hallazgo representa un hecho relevante para la salud pública, ya que se trata de una afección de la cual no se tenía registro oficial en la capital desde el año 2014.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos infectados, específicamente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

Las autoridades sanitarias destacaron que los síntomas principales son: Fiebre alta de aparición repentina y fuertes dolores articulares, que pueden ser debilitantes.

Si bien es una afección de la cual la mayoría de los pacientes logra recuperarse, las autoridades advirtieron que las molestias o dolores en las articulaciones pueden persistir en al menos el 30% de los casos, convirtiéndose en una condición prolongada para algunos pacientes.

Prevención ante la llegada de las lluvias

Dado que en Venezuela ya ha iniciado formalmente la temporada de lluvias, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de control ambiental y evitar la propagación del vector.

Entre las recomendaciones principales para la población se encuentran:

Evitar la acumulación de agua en recipientes descubiertos, cauchos o cualquier objeto que pueda servir de foco para el mosquito.

Usar ropa que cubra la mayor parte de la piel.

Utilizar mosquiteros en las viviendas.

Aplicarse productos específicos para evitar las picaduras.

La reactivación de este registro epidemiológico pone en alerta al sistema de salud capitalino para garantizar la atención oportuna y el cerco sanitario en las zonas donde se han detectado los nuevos casos.