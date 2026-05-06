¿Cashea tiene planes con la Embajada de Estados Unidos? Esto reveló el encargado de negocios John Barrett

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El encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, informó sobre una serie de reuniones estratégicas que mantuvo esta semana con representantes clave del sector privado y energético.

Estos encuentros forman parte de la hoja de ruta establecida por la administración del presidente Donald Trump para fomentar la estabilización y el crecimiento del país.

En la cuenta en X de la Embajada de EEUU en Caracas, Barrett destacó que la estrategia estadounidense, liderada por el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, se centra actualmente en un plan de tres fases.

El diplomático enfatizó que para lograr la plena recuperación económica de Venezuela, es indispensable construir un marco institucional sólido.

"La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad. Este es el enfoque actual del plan de tres fases del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio", señaló Barrett.

Detalló que sostuvo conversaciones con diversos actores que representan tanto la nueva economía digital como la industria tradicional de hidrocarburos, entre los grupos y empresas mencionadas destacan la plataforma de servicios financieros Cashea y la corporación energética GE Vernova.

Así como la Cámara Petrolera de Venezuela, la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas y la Asociación de Hidrocarburos.

Barrett concluyó asegurando que "el sector privado está listo para transformar Venezuela".